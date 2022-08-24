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24 августа, 11:21

"Спартак" заморозил продление контракта Селихова после ухода Федуна

Московский "Спартак" после смены владельцев временно заморозил вопрос о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Кроме того, новые акционеры клуба заморозили вопрос о переходе футболистов "Крыльев Советов" Романа Ежова и Юрия Горшкова. По информации источника, переговоры уже были практически завершены.

Закончилась эпоха: Что будет со "Спартаком" после ухода Леонида Федуна

Закончилась эпоха: Что будет со "Спартаком" после ухода Леонида Федуна

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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