"Спартак" заморозил продление контракта Селихова после ухода Федуна

Московский "Спартак" после смены владельцев временно заморозил вопрос о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Кроме того, новые акционеры клуба заморозили вопрос о переходе футболистов "Крыльев Советов" Романа Ежова и Юрия Горшкова. По информации источника, переговоры уже были практически завершены.