"Спартак" заморозил продление контракта Селихова после ухода Федуна
Московский "Спартак" после смены владельцев временно заморозил вопрос о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Кроме того, новые акционеры клуба заморозили вопрос о переходе футболистов "Крыльев Советов" Романа Ежова и Юрия Горшкова. По информации источника, переговоры уже были практически завершены.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.
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ФК "Спартак-Москва"