YouTube заблокировал канал компании КамАЗ из-за санкций

Видеохостинг YouTube из-за санкций заблокировал канал российской автомобильной компании КамАЗ без возможности восстановления. Об этом в телеграм-канале заявила организация.

"К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы. "Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", — такова причина, озвученная администрацией Google", — сказано в сообщении.

Компания напомнила, что КамАЗ остаётся на других платформах. Так, на данный момент организация на связи с гражданами в "Телеграме", во "ВКонтакте", в "Одноклассниках", "Яндекс.Дзене", Rutube и TikTok.