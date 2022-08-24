Силуанов предложил передать Авиалесоохрану МЧС

Авиалесоохрану следует передать в ведение МЧС для корректировки механизма ответственности за пожары. С таким предложением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он согласился со словами мэра Москвы Сергея Собянина и предложил подправить механизм действий во время возгораний.

"Что получается? У нас Росавиалесоохрана тушит леса, за населённые пункты отвечает МЧС <…> Здесь нужно сделать единый механизм управления всей этой системой", — сказал министр в ходе совещания по борьбе с лесными пожарами, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин.