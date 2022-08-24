Силуанов предложил передать Авиалесоохрану МЧС
Силуанов выступил с предложением скорректировать механизм ответственности за пожары
Авиалесоохрану следует передать в ведение МЧС для корректировки механизма ответственности за пожары. С таким предложением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он согласился со словами мэра Москвы Сергея Собянина и предложил подправить механизм действий во время возгораний.
"Что получается? У нас Росавиалесоохрана тушит леса, за населённые пункты отвечает МЧС <…> Здесь нужно сделать единый механизм управления всей этой системой", — сказал министр в ходе совещания по борьбе с лесными пожарами, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил Михаилу Мишустину, Сергею Собянину и Дмитрию Григоренко посетить пострадавшие от пожаров регионы России. Дмитрий Григоренко, возглавивший созданную для координации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов правкомиссию, доложил, что завтра же вылетит в Рязань, Нижний Новгород и Марий Эл и ознакомится с ситуацией.
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