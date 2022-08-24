Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством мёда
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на территории четыре улья для производства мёда в рамках участия в европейских экологических проектах. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
"С апреля 2020 года штаб-квартира НАТО стала домом для нескольких ульев в рамках более широкой инициативы по озеленению. Начали с двух ульев, теперь их число удвоилось до четырёх благодаря успешному производству мёда", — говорится в заявлении.
Так, каждый улей производит от 80 до 100 килограммов мёда за сезон. Причём большая часть продукта остаётся пчёлам для поддержания жизнедеятельности. Ежегодно пчеловоды НАТО собирают с каждого улья в среднем 25 килограммов мёда. Основная часть сладкого продукта была продана на благотворительном базаре альянса в пользу отдельных местных и международных проектов.
"Установка ульев была частью более широкого проекта по озеленению штаб-квартиры НАТО. В апреле 2022 года был засеян луг с полевыми цветами, состоящий из смеси местных растений и цветов, включая маки и цветки кукурузы, для поощрения бабочек и птиц", — добавили в альянсе.
А в Московской области фермер Владимир Голичков запустил производство мёда из борщевика. По его словам, с одного гектара пчёлы собирают до 250–300 килограммов нектара. Сообщается, что насекомые-опылители предпочитают борщевик другим медоносным растениям из-за его сбалансированного состава.
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