Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством мёда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на территории четыре улья для производства мёда в рамках участия в европейских экологических проектах. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"С апреля 2020 года штаб-квартира НАТО стала домом для нескольких ульев в рамках более широкой инициативы по озеленению. Начали с двух ульев, теперь их число удвоилось до четырёх благодаря успешному производству мёда", — говорится в заявлении.

Так, каждый улей производит от 80 до 100 килограммов мёда за сезон. Причём большая часть продукта остаётся пчёлам для поддержания жизнедеятельности. Ежегодно пчеловоды НАТО собирают с каждого улья в среднем 25 килограммов мёда. Основная часть сладкого продукта была продана на благотворительном базаре альянса в пользу отдельных местных и международных проектов.

"Установка ульев была частью более широкого проекта по озеленению штаб-квартиры НАТО. В апреле 2022 года был засеян луг с полевыми цветами, состоящий из смеси местных растений и цветов, включая маки и цветки кукурузы, для поощрения бабочек и птиц", — добавили в альянсе.