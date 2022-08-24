Врач перечислил регионы, жители которых сильнее страдают из-за магнитных бурь

Более чувствительны к магнитным бурям жители Крайнего Севера: Якутии, Чукотки, Мурманска, Коми. Высокая активность солнца вызывает у них сильные головные боли, напоминающие мигрень. Об этом порталу Ura.ru рассказал главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев.

"Исследования, проведённые в НИИ медицинских проблем Крайнего Севера, показали, что в условиях высоких широт люди могут отреагировать на магнитные бури более серьёзно, чем проживающие в более благоприятных условиях. Это связано с климатогеографическими особенностями этих регионов", — сказал он.

По словам Токарева, во время подобных периодов северян часто одолевают мучительные головные боли, головокружение, учащение пульса и нарушение сердечного ритма. Кроме того, высокая солнечная активность может стать причиной необъяснимой тревожности или депрессивного настроя, повышенной утомляемости и сонливости.

При этом врач напомнил, что влиянию астрогелиофизических и климатических факторов подвержен любой человек. В их число входит изменение атмосферного давления, температуры, влажности, радиации, магнитного фона Земли или солнечной активности. На всё это может возникнуть ответная реакция организма, уверяет специалист.

"Но метеозависимые люди (или "люди-барометры") — это чаще всего те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, много работает, переутомляется и недостаточно отдыхает", — добавил Токарев.