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24 августа, 13:03

ВСУ выпустили свыше 10 снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области

Украинские военные выпустили 24 августа свыше десяти снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области. Об этом заявили в администрации Каховского района.

"Больше десяти снарядов, точнее пока не могу сказать. Тревога продолжается", — сообщили ТАСС в администрации, добавив, что данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

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Ранее утром украинские военные нанесли удар из "Точки-У" по городу Ровеньки в ЛНР. Посол республики в РФ Родион Мирошник также не исключил, что удар был нацелен на Ровеньскую нефтебазу. Позже стало известно о двух погибших в результате удара ВСУ по городу Ровеньки.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Никита Осипов

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