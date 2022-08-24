Рецидивиста отправили за решётку на 23 года за изнасилование и убийство туристки из Перми

Свердловский областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы местного жителя Алексея Еремеева за изнасилование и убийство туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Свердловский областной суд назначил Алексею Еремееву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года", — сказано в записи в телеграм-канале надзорного ведомства.

Его сообщницу Ольгу Васеву приговорили к девяти годам колонии общего режима. Кроме того, Еремеев обязан выплатить родственникам убитой 3,5 миллиона рублей, а Васева — 1,3 млн рублей.

Ольга Васева. Фото © Прокуратура Свердловской области

Всё произошло в парке "Оленьи ручьи" в мае 2021 года. Фигурант увидел спящую в палатке женщину и решил похитить её имущество. Вместе с сообщницей он уговорил жертву выйти из палатки, придумав историю о похищении её байдарки, и отойти на открытый участок местности. Там он деревянной палкой избил потерпевшую и начал её душить, пока сообщница держала руки девушки. После этого фигурант изнасиловал жертву и добил её ножом. Затем парочка ограбила палатку погибшей, украв имущество на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

Злоумышленников удалось вычислить одному из полицейских. 2 июня 2021 года он получил информацию, что неизвестный расплатился банковской картой погибшей в магазине и на автозаправке. На АЗС и удалось задержать Васеву. Однако Еремеев "вступился" за соучастницу и поднял над головой сотрудника нож, потребовав отпустить их. Вновь преступники встретились с правоохранителем на следующий день, когда фигурант дела приказал овчарке напасть на полицейского. Тогда-то злоумышленников и удалось поймать.