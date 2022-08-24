Борис Джонсон приехал в Киев и объявил о новом крупном пакете военной помощи
Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины и объявил о новом крупном пакете помощи. Об этом сообщили в канцелярии политика.
Борис Джонсон приехал в Киев к Зеленскому. Видео © Telegram-канал Владимира Зеленского
В новый пакет войдут военные поставки на сумму 54 миллиона фунтов. Он включает 200 беспилотников и боеприпасы. Также Киев получит 850 самых маленьких в мире норвежских БПЛА Black Hornet. Их закупку Лондон осуществил вместе с Осло.
В Киеве Джонсона встретил президент Владимир Зеленский, который поблагодарил его за бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней российской спецоперации, а также за неуклонное отстаивание интересов страны на международной арене. Также в окружении охраны они прогулялись по центру города.
Ранее газета Telegraph сообщила, что дипломаты Британии стали уговаривать Евросоюз не сокращать помощь Украине. Эмиссары в разговоре с коллегами указывают на то, что успех России на Украине обойдётся Западу дороже, чем проблемы с ценами в энергетике.
Кадр видео Telegram-канала Владимира Зеленского