Борис Джонсон приехал в Киев и объявил о новом крупном пакете военной помощи

Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины и объявил о новом крупном пакете помощи. Об этом сообщили в канцелярии политика.

Борис Джонсон приехал в Киев к Зеленскому. Видео © Telegram-канал Владимира Зеленского

В новый пакет войдут военные поставки на сумму 54 миллиона фунтов. Он включает 200 беспилотников и боеприпасы. Также Киев получит 850 самых маленьких в мире норвежских БПЛА Black Hornet. Их закупку Лондон осуществил вместе с Осло.

В Киеве Джонсона встретил президент Владимир Зеленский, который поблагодарил его за бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней российской спецоперации, а также за неуклонное отстаивание интересов страны на международной арене. Также в окружении охраны они прогулялись по центру города.