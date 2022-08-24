Театр "Небесные бродяги" готовит новый фестиваль "Фантасмагория" в Петербурге

Театр "Небесные бродяги" собирает уличных артистов, чтобы организовать фестиваль "Фантасмагория" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 4 сентября. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на режиссёра Илью Лошакова.

"Мы покажем три своих спектакля: "Ковава", "Небесные нити" и "Сад земных наслаждений". Первые два созданы по мотивам мордовской мифологии. В переводе с мордовского языка Ковава — это "богиня Луны", — рассказал он.

Кроме того, на фестивале выступит актриса Ирина Малышенко, представив моноспектакль "Воробче", также постановку готовит Театр летающих вещей. По словам Лошакова, окончательно программа фестиваля ещё не утверждена. Он отметил, что мероприятие будет содержать много сюрпризов, которые пока держатся в секрете.

Помимо спектаклей зрителей фестиваля ждут театральные перформансы. Между постановками гостей будут развлекать артисты на ходулях, изображающие статуи. Также "Небесные бродяги" установят аудиокниги, с помощью которых можно будет послушать сказки.