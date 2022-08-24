В центре Белграда появился мурал со стихами и триколором, посвящённый Дугиной

У моста Бранко в центре Белграда неравнодушные сербы нарисовали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, об этом сообщает телеграм-канал "RT на Балканах". Авторы изображения — участники движения "Народный патруль".

Активисты подписали портрет перефразированными строками поэтессы Анны Лемерт-Долгаревой — журналиста, члена Союза писателей РФ и ЛНР и военкора в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Русская смерть — это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди", — написано на мурале.