В центре Белграда появился мурал со стихами и триколором, посвящённый Дугиной
Мурал Дарье Дугиной. Обложка © Telegram / "RT на Балканах"
У моста Бранко в центре Белграда неравнодушные сербы нарисовали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, об этом сообщает телеграм-канал "RT на Балканах". Авторы изображения — участники движения "Народный патруль".
Активисты подписали портрет перефразированными строками поэтессы Анны Лемерт-Долгаревой — журналиста, члена Союза писателей РФ и ЛНР и военкора в Донецкой и Луганской народных республиках.
"Русская смерть — это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди", — написано на мурале.
Ранее Россия призвала ООН осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной. Как отметил постпред РФ Василий Небензя, Киев к тому же "перешёл все границы", прибегая к расправе над неугодными иностранцами.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. В Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с церемонии. Журналистку похоронили в Подмосковье.