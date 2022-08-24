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24 августа, 13:42

В центре Белграда появился мурал со стихами и триколором, посвящённый Дугиной

<p>Мурал Дарье Дугиной. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/rtbalkan_ru/17" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "RT на Балканах"</a></p>

Мурал Дарье Дугиной. Обложка © Telegram / "RT на Балканах"

У моста Бранко в центре Белграда неравнодушные сербы нарисовали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, об этом сообщает телеграм-канал "RT на Балканах". Авторы изображения — участники движения "Народный патруль".

Активисты подписали портрет перефразированными строками поэтессы Анны Лемерт-Долгаревой — журналиста, члена Союза писателей РФ и ЛНР и военкора в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Русская смерть — это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди", — написано на мурале.

У Посольства РФ в Белграде зажгли свечи в память о трагически погибшей Дарье Дугиной

У Посольства РФ в Белграде зажгли свечи в память о трагически погибшей Дарье Дугиной

Ранее Россия призвала ООН осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной. Как отметил постпред РФ Василий Небензя, Киев к тому же "перешёл все границы", прибегая к расправе над неугодными иностранцами.

Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. В Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с церемонии. Журналистку похоронили в Подмосковье.

Ирина Фальке
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