IKEA хочет вернуться в Россию в ближайшие два года

Ретейлер IKEA не собирается продавать бизнес в России, а, наоборот, хочет в ближайшие два года снова открыть здесь магазины и склады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

"IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления", — сказал он.

Склады и магазины останутся закрытыми до возвращения IKEA в Россию. Не исключено, что они до следующего года сданы в аренду. Что касается заводов, то в случае их продажи у компании останется право на производство в будущем товаров по договорным ценам. При этом в IKEA останутся порядка 700 сотрудников, они продолжат работать для коллег в Швеции. По словам источника, сохранение корпоративной культуры и стандартов работы для ретейлера стало принципиальным решением для принятия сценария по остановке работы на территории РФ.

"На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов", — говорится в сообщении.