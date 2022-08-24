Хирурги в Подмосковье спасли жизнь ребёнку, проглотившему 34 магнита от мозаики

В Московской области полуторагодовалый ребёнок проглотил более 30 небольших магнитов, малыш в тяжёлом состоянии и с высокой температурой был доставлен в Раменскую областную больницу. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения по Подмосковью.

По словам родителей, ребёнок мог съесть два магнитных элемента мозаики, однако после рентгена органов брюшной полости выяснилось, что он проглотил 34 таких предмета. Мальчика пришлось экстренно оперировать.

"Было выявлено восемь перфоративных отверстий тонкого кишечника: соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы органа. 31 магнит был извлечён из тонкого кишечника и три из желудка при помощи эндоскопического оборудования. Все отверстия были ушиты", — сообщили в детском хирургическом отделении.

При этом хирург Владимир Хабалов отметил, что родители не обращались за помощью четверо суток, из-за чего у малыша развился инфекционно-токсический шок. Силами санитарной авиации ребёнка доставили в реанимацию, где лечение продолжилось. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.