Стремоусов сообщил об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ

"По Каховской ГЭС [ведётся обстрел]. ПВО сработало, сбило, но несколько снарядов достигли цели. Инфраструктуре ничего не угрожает. Информации по погибшим и пострадавшим пока нет", — сообщил он в беседе с ТАСС.