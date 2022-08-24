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24 августа, 13:19

Стремоусов сообщил об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ

Украинские военные обстреливают Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), причём некоторые снаряды достигли цели. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"По Каховской ГЭС [ведётся обстрел]. ПВО сработало, сбило, но несколько снарядов достигли цели. Инфраструктуре ничего не угрожает. Информации по погибшим и пострадавшим пока нет", — сообщил он в беседе с ТАСС.

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Ранее украинские военные выпустили свыше десяти снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области. Данные о разрушениях и пострадавших пока уточняются.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Никита Осипов

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