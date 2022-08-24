Эксперт Минздрава Никитин: До 40% переболевших ковидом жалуются на боли в суставах

Наблюдается большое количество отдалённых последствий коронавируса. Так, от 30 до 40% переболевших ковидом сталкиваются с болями в мышцах и суставах. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин.

"Прежде всего боли в суставах, далее — осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Боли в мышцах, костях, суставах в постковидный период возникают примерно у 30–40% переболевших CoViD-19 и могут иметь как постоянный, так и волнообразный характер", — сказал он.

Но на этом список последствий не заканчивается. Ещё, отметил специалист, коронавирус может способствовать обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата: артрита, артроза и остеоартрита.