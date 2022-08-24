Итальянец одновременно заразился ковидом, оспой обезьян и ВИЧ после отпуска в Испании

Итальянец одновременно заразился коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ после отпуска в Испании. По данным Journal of Infection, подобный случай является первым в мире.

"36-летний итальянец провёл пять дней в Испании с 16 по 20 июня 2022 года. Через девять дней [после отпуска] у него развилась лихорадка до 39 °С, сопровождающаяся болью в горле, утомляемостью, головной болью и правосторонней паховой лимфаденомегалией. 2 июля у него был положительный результат на коронавирус. Во второй половине того же дня у него на левой руке начала появляться сыпь", — сказано в материале.

Сообщается, что на следующий день на туловище, нижних конечностях, лице и ягодицах мужчины появились маленькие болезненные везикулы, окружённые эритематозным ореолом. 5 июля итальянец обратился за медпомощью, так как органеллы начали превращаться в пустулы с пупком, отмечает издание. Во время обследования у него также подтвердился диагноз ВИЧ.

Проанализировав данный случай, учёные поняли, что при коинфекции сбор анамнеза и сексуальные привычки имеют решающее значение для правильной постановки диагноза. Исследователи пришли к выводу о том, что оспа обезьян и коронавирус могут возникать одновременно.