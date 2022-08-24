В Москве кандидату в депутаты сломали позвоночник из-за отказа вызвать такси незнакомцу

В Москве кандидату в депутаты сломали позвоночник из-за того, что он отказался вызывать такси незнакомцу. О подробностях произошедшего узнал телеграм-канал SHOT.

Неприятный инцидент произошёл с 53-летним Сергеем Бурцевым, который намеревается стать муниципальным депутатом от КПРФ в районе Северное Измайлово. По данным SHOT, его избили накануне около 15:00 в том же округе. У мужчины зафиксированы ушибы головы, груди и перелом позвоночника.

Бурцев рассказал, что встретился с незнакомцем около магазина. Он нагло попросил кандидата в депутаты вызвать такси, но тот отказался и попытался уйти, однако мужчина стал его преследовать, выкрикивая оскорбления. Бурцев хотел скрыться от злоумышленника в управе, но не успел. После этого пострадавший повернулся к буйному гражданину, оттолкнул его, в результате "получился конфликт".

"Этот, который пристал ко мне, с кем этот конфликт получился, он корчил из себя пьяного. А когда мы с ним боролись, дрались внизу, запаха спиртного я не чувствовал. Я не знаю, конкурент или кто", — отметил кандидат в депутаты.

В нападении подозревается 26-летний С. Владислав. Известно, что он зарегистрирован в Смоленской области, сейчас его ищут. Отметим, что в 2019 году Бурцев пытался стать депутатом в городе Донском Тульской области, однако у него не получилось реализовать эти планы.