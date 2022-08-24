ДТП двух автоледи закончилось дракой, сломанным копчиком и запутанным делом со взяткой

Жительница Оренбурга, которая стала инициатором конфликта на парковке и сломала копчик местному участковому врачу Анне Ноздренко, попыталась подкупить медэкспертов, чтобы избежать наказания. Об этом сообщает SHOT, который публикует рассказ пострадавшей.

Пострадавшая после нападения врач из Оренбурга рассказала подробности конфликта. Видео © Telegram / SHOT

В декабре 2021 года Ноздренко подрезала выезжающая с парковки машина, её владелица вышла из авто и принялась пинать ногами дверцу автомобиля Анны. Затем и вовсе умудрилась вытащить врача из салона, начала её бить, повредила копчик, а затем затолкала обратно в автомобиль.

В результате после снятия побоев жертве диагностировали перелом копчика. По словам Ноздренко, боли не прошли и через полгода, тогда врачи решили удалить кость.

"После того как мы добились с адвокатом возбуждения уголовного дела, я полагала, что наконец-то всё закончилось, но, к сожалению, я ошиблась. Начали твориться удивительные вещи", — рассказала девушка.

Уже после возбуждения уголовного дела и назначенных экспертиз заявленных костно-деструктивных изменений вдруг не обнаружили. При этом, по данным SHOT, в это же время адвоката нападавшей оренбурженки задержали за получение взятки от клиентки якобы за "нужное" медзаключение. Как пишет телеграм-канал, теперь выяснять, что произошло на самом деле, придётся уже пятой по счёту экспертизе.