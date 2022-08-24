НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 13:15

Путин поручил выплатить по 10 тысяч семьям школьников Донбасса и освобождённых территорий

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ выплатить по десять тысяч рублей родителям школьников из Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста поручения, выплаты должны быть проведены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, если дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях территорий не позднее 15 сентября.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок — до 1 октября 2022 года.

Около шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта

Около шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта

Ранее Лайф рассказывал, что огромный триколор повесили на самой высокой точке Херсона ко Дню флага России. Российские офицеры водрузили триколор на высоте 202 метра над землёй.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / SvenSimon

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров