Путин поручил выплатить по 10 тысяч семьям школьников Донбасса и освобождённых территорий
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ выплатить по десять тысяч рублей родителям школьников из Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на сайте Кремля.
Как следует из текста поручения, выплаты должны быть проведены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, если дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях территорий не позднее 15 сентября.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок — до 1 октября 2022 года.
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ТАСС / picture alliance / SvenSimon