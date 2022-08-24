Путин поручил выплатить по 10 тысяч семьям школьников Донбасса и освобождённых территорий

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ выплатить по десять тысяч рублей родителям школьников из Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста поручения, выплаты должны быть проведены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, если дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях территорий не позднее 15 сентября.