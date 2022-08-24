Огромный столб дыма: Очевидцы заметили лесной пожар в двадцати километрах от Москвы
Очевидцы заметили лесной пожар в двадцати километрах от Москвы
В Московской области заметили лесной пожар вблизи села Бисерово в Ногинском районе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.
Лесной пожар в Подмосковье. Видео © Telegram-канал SHOT
На кадрах видно огромный столб дыма, поднимающийся вверх над лесом. О причинах возгорания или пострадавших пока неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что пожар из Рязанской области идёт в сторону Шатурского района Подмосковья. По словам директора Департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева, сейчас возгорание находится примерно в 23 километрах от границы с регионом.
Кадр видео Telegram-канала SHOT