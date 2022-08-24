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24 августа, 13:24

Огромный столб дыма: Очевидцы заметили лесной пожар в двадцати километрах от Москвы

Очевидцы заметили лесной пожар в двадцати километрах от Москвы

В Московской области заметили лесной пожар вблизи села Бисерово в Ногинском районе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Лесной пожар в Подмосковье. Видео © Telegram-канал SHOT

На кадрах видно огромный столб дыма, поднимающийся вверх над лесом. О причинах возгорания или пострадавших пока неизвестно.

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Кадр видео Telegram-канала SHOT

Артур Лапсаков

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