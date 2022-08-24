В Петербурге приступили к ремонту сгоревшей Невской мануфактуры
В Петербурге создали проект противоаварийных работ на бывшей фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на Невской мануфактуре. Обложка © Дмитрий Фуфаев / Газета "Петербургский дневник"
В Петербурге начались работы по восстановлению сгоревшей в апреле 2021 года Невской мануфактуры: проведено обследование технического состояния всех зданий, разработан противоаварийный проект. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказали в подрядной организации, которая занимается восстановлением комплекса — "ПСБ" Жилстрой".
"На сегодняшний день специалистами компании "ПСБ "ЖилСтрой" проведено обследование технического состояния всех сохранившихся конструкций объекта "Невская мануфактура". Также разработана рабочая документация по первоочередным противоаварийным и консервационным мероприятиям", — сообщили в компании.
Кроме того, как рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), подрядчику выдали задание на сохранение дымовой трубы главного производственного корпуса, а также разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ, которые входят в проектную документацию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пообещали решить проблему с прогулками на лошадях в центре города. Так, наказывать владельцев лошадей штрафами не получится, так как такой вид санкций регулирует Административный кодекс РФ, и местные власти не могут повлиять на него.