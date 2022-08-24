В Петербурге приступили к ремонту сгоревшей Невской мануфактуры

В Петербурге начались работы по восстановлению сгоревшей в апреле 2021 года Невской мануфактуры: проведено обследование технического состояния всех зданий, разработан противоаварийный проект. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказали в подрядной организации, которая занимается восстановлением комплекса — "ПСБ" Жилстрой".

"На сегодняшний день специалистами компании "ПСБ "ЖилСтрой" проведено обследование технического состояния всех сохранившихся конструкций объекта "Невская мануфактура". Также разработана рабочая документация по первоочередным противоаварийным и консервационным мероприятиям", — сообщили в компании.

Кроме того, как рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), подрядчику выдали задание на сохранение дымовой трубы главного производственного корпуса, а также разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ, которые входят в проектную документацию.