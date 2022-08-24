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24 августа, 13:32

В Петербурге приступили к ремонту сгоревшей Невской мануфактуры

В Петербурге создали проект противоаварийных работ на бывшей фабрике "Невская мануфактура"

<p>Пожар на Невской мануфактуре. Обложка © Дмитрий Фуфаев / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-08-24/v-peterburge-razrabotali-proekt-pervyh-protivoavariynyh-rabot-byvshey-fabriki-nevskaya-manufaktura" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Пожар на Невской мануфактуре. Обложка © Дмитрий Фуфаев / Газета "Петербургский дневник"

В Петербурге начались работы по восстановлению сгоревшей в апреле 2021 года Невской мануфактуры: проведено обследование технического состояния всех зданий, разработан противоаварийный проект. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказали в подрядной организации, которая занимается восстановлением комплекса — "ПСБ" Жилстрой".

"На сегодняшний день специалистами компании "ПСБ "ЖилСтрой" проведено обследование технического состояния всех сохранившихся конструкций объекта "Невская мануфактура". Также разработана рабочая документация по первоочередным противоаварийным и консервационным мероприятиям", — сообщили в компании.

Кроме того, как рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), подрядчику выдали задание на сохранение дымовой трубы главного производственного корпуса, а также разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ, которые входят в проектную документацию.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пообещали решить проблему с прогулками на лошадях в центре города. Так, наказывать владельцев лошадей штрафами не получится, так как такой вид санкций регулирует Административный кодекс РФ, и местные власти не могут повлиять на него.

Григорий Воронцов

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