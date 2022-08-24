Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены во время тушения пожаров под Рязанью
Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены при тушении пожаров в Рязанской области. Об этом говорится в заявлении комплекса городского хозяйства столицы в соцсети "ВКонтакте".
"Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привёл к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб столицы", — сказано в сообщении, в котором также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, лесные пожары в Рязанской области не стихают уже около недели, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. А 24 августа врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара.
VK / Сергей Собянин