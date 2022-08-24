Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены во время тушения пожаров под Рязанью

Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены при тушении пожаров в Рязанской области. Об этом говорится в заявлении комплекса городского хозяйства столицы в соцсети "ВКонтакте".

"Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привёл к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб столицы", — сказано в сообщении, в котором также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.