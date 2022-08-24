У Украины нет никакой государственной независимости, ведь киевский режим лишь выполняет команды, которые ему посылает Вашингтон. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Долгов.

"У них лозунг, первый который был, что "Украина не Россия", он по лекалам Запада трансформировался в девиз "Украина — это "анти-Россия". Такова динамика их "независимости". Независимости у них как у государства абсолютно нет никакой. Потому что киевский режим марионеточный. Он выполняет те команды, которые приходят из Вашингтона", — сказал Долгов Лайфу.

Все годы с момента распада СССР и провозглашения Верховным Советом Украинской ССР независимости страны в 1991-м Киев пытался оформить независимость от России. Нынешний лидер Владимир Зеленский, как и предыдущий — Пётр Порошенко, пришёл к власти в результате государственного переворота, напомнил сенатор. Поэтому никакой легитимности у него нет и быть не может.

"Мы принесём им в Киев независимость. Независимость от нацизма, от Запада. Это будет реальная независимость", — заключил парламентарий.