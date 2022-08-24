"Роскосмос" показал, как выглядят пожары в Рязанской области с орбиты
Лесные пожары под Рязанью, вид с орбиты. Обложка © Telegram / "Роскосмос"
Спутник "Роскосмоса" ещё раз запечатлел лесные пожары в Рязанской области с орбиты, госкорпорация опубликовала новое изображение в среду в телеграм-канале. На этот раз фото сделано ближе к очагу возгорания.
На фотографии, которую публиковал Роскосмос неделей ранее, дым от природных пожаров был не таким явным, и практически смешивался с облаками. На снимке, обнародованном сегодня, заметно, что сейчас дым стал плотнее, а выжженная земля покрывает большую территорию.
Лайф напоминает: лесные пожары в Рязанской области не стихают уже около недели, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. А 24 августа врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара.