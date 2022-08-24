"Роскосмос" показал, как выглядят пожары в Рязанской области с орбиты

Спутник "Роскосмоса" ещё раз запечатлел лесные пожары в Рязанской области с орбиты, госкорпорация опубликовала новое изображение в среду в телеграм-канале. На этот раз фото сделано ближе к очагу возгорания.

На фотографии, которую публиковал Роскосмос неделей ранее, дым от природных пожаров был не таким явным, и практически смешивался с облаками. На снимке, обнародованном сегодня, заметно, что сейчас дым стал плотнее, а выжженная земля покрывает большую территорию.