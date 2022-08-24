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24 августа, 14:52

Зеленский принял виртуальное участие в заседании Совбеза ООН, несмотря на протест России

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в виртуальном формате, несмотря на протест России. О позиции Москвы заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе совещания СБ всемирной организации. Он подчеркнул, что лидер Незалежной должен присутствовать очно.

"Господин председатель, наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. <...> Участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности", — заявил он.

Небензя подчеркнул, что это не прихоть российской стороны, а правила, регулирующие работу Совета. В возражении РФ нет политического подтекста, это лишь вопрос процедуры. Кроме того, Зеленский является главой делегации Украины на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, что может быть реализовано исключительно очным участием, добавил дипломат.

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Ранее Россия показала в Совбезе ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом. Василий Небензя заверил, что ВС РФ готовы направить в МАГАТЭ фото, на которых будет видно, что вооружение, особенно тяжёлое, на территории Запорожской электростанции не размещено.

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ТАСС/Zuma

Светлана Оперук

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