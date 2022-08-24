Вашингтон передал Киеву безвозвратные три миллиарда долларов
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о полученных Киевом от США безвозвратных 3 млрд долларов
США передали Украине три миллиарда долларов безвозвратной помощи. Об этом в телеграм-канале написал украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили ещё три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединённых Штатов", — сообщил он.
По словам Шмыгаля, это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.
Ранее Лайф рассказывал, что уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и объявил о новом крупном пакете военной помощи. В него войдут военные поставки на сумму 54 миллиона фунтов.
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