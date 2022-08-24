Вашингтон передал Киеву безвозвратные три миллиарда долларов

США передали Украине три миллиарда долларов безвозвратной помощи. Об этом в телеграм-канале написал украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили ещё три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединённых Штатов", — сообщил он.

По словам Шмыгаля, это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.