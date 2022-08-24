Актёр Пускепалис поделился воспоминаниями о первом главе ДНР Захарченко

Первый глава ДНР Александр Захарченко, с гибели которого прошло почти четыре года, был удивительным человеком. Воспоминаниями о бывшем руководителе республики поделился актёр и режиссёр Сергей Пускепалис Беседу с ним опубликовала газета "Петербургский дневник".

"Знакомство наше произошло совершенно для меня неожиданно. В 2016 году я поехал в Луганск, а оттуда — в Дебальцево, чтобы встретиться с комбатом Медведем, поговорить с местными ополченцами. Вдруг — дело было уже ночью — приехали ребята от Александра Владимировича, сказали, что он хочет со мной пообщаться. И я с ними отправился в Донецк, прямо к Захарченко домой", — вспоминает актёр.

По словам Пускепалиса, эта встреча ему запомнится надолго. Он добавил, что беседовали они всю ночь и Захарченко произвёл на него впечатление самого настоящего народного героя. При этом боец показал артисту склад оружия, где хранились найденные на полях боя образцы иностранного вооружения.

"Самое интересное, [оружие было] из тех же стран, которые сейчас помогают Украине. Просто масштабы, количество поставок многократно увеличилось. Проекция всего происходящего была уже в 2014 году, только в меньших размерах. Раньше они немножко стеснялись, а сейчас уже никто и ничего не стесняется", — уточнил Пускепалис.

Как считает актёр, сегодня в конфронтации с Западом есть ощущение некого реванша. Он добавил, что Россия в силу скромности, вежливости, великодушия пыталась снять с повестки тему "о грехах" Европы, которая породила то "зло", которое тогдашний СССР победил. По его мнению, это было сделано, потому что РФ хотела жить в мире с Западом, а он, как оказалось, нет.

"Мне кажется, есть в этом что-то определяющее, объясняющее их поведение. В глубине всего этого конфликта лежит желание компенсировать какую-то внутреннюю обиду. Как же так — какие-то русские их освободили!" — заключил актёр.