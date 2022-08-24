Эндокринолог рассказала, как избежать детского ожирения

Избежать детского ожирения поможет, в частности, отказ от сладких продуктов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-эндокринолог, эксперт телеканала "Доктор" Софья Блох.

"Если мы понимаем, что в рационе ребёнка большое количество продуктов с добавленным сахаром, нужно их исключить. Важным фактором является и то, запивает ли ребёнок еду, ведь именно чистая вода необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта", — отметила она.

Также важно наблюдать за балансом в рационе и выбирать правильный размер тарелки, подчеркнула Блох. По её словам, такая посуда для детей должна в диаметре составлять 20–22 см. При этом в ней должно находиться 50% клетчатки, 25% белков животного или растительного происхождения и столько же по объёму гарнира зернового происхождения. Если взрослые уверены, что ребёнок правильно питается, но всё равно набирает вес, стоит проверить работу эндокринной системы, заключила эксперт.