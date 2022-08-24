Эндокринолог рассказала, как избежать детского ожирения
Эндокринолог Блох: Избежать детского ожирения поможет отказ от сладких продуктов
Избежать детского ожирения поможет, в частности, отказ от сладких продуктов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-эндокринолог, эксперт телеканала "Доктор" Софья Блох.
"Если мы понимаем, что в рационе ребёнка большое количество продуктов с добавленным сахаром, нужно их исключить. Важным фактором является и то, запивает ли ребёнок еду, ведь именно чистая вода необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта", — отметила она.
Также важно наблюдать за балансом в рационе и выбирать правильный размер тарелки, подчеркнула Блох. По её словам, такая посуда для детей должна в диаметре составлять 20–22 см. При этом в ней должно находиться 50% клетчатки, 25% белков животного или растительного происхождения и столько же по объёму гарнира зернового происхождения. Если взрослые уверены, что ребёнок правильно питается, но всё равно набирает вес, стоит проверить работу эндокринной системы, заключила эксперт.
Ранее диетолог Русакова заявила, что сладкие и солёные продукты могут привести к появлению целлюлита. Эксперт также порекомендовала сократить потребление колбасных изделий и полуфабрикатов.
Shutterstock