Подмосковные дачники рассказали, что ещё можно успеть посадить до начала заморозков

Часть огородников считает, что вторая половина августа — конец дачного сезона, когда можно лишь собирать урожай. Однако оказалось, что большинство дачников готовы экспериментировать и даже имеют богатый опыт позднего выращивания. Об этом пишут "Вести Подмосковья".

"Вы знаете, когда у вас начинаются устойчивые заморозки ночью, смотрите на сроки вегетации растения, уточняете, как это растение относится к небольшим заморозкам при устойчивом плюсе днём, и прикидываете. Я лично понемногу подсаживаю раз в пять дней. Думаю, буду это делать до середины сентября. Можно укроп, петрушку, какой-нибудь скороспелый и устойчивый к понижениям температуры салат", — поделился дачник Андрей.

Он добавил, что у жителей Краснодарского края или Крыма в запасе есть ещё и октябрь, что дарит дополнительные варианты для посадки: репа, редька, лук или даже быстрорастущий сорт кабачка. Ещё первые заморозки смогут выдержать кинза, щавель и шпинат, а также рукола и редиска.

Уход за последними посадками практически ничем не отличается от обычных весенних хлопот. Однако можно внести побольше удобрений — это поможет ускорить рост культур. Специалисты рекомендуют использовать нитрофоску, раствор планриза и баковую смесь с трихополом и эпином. Это обычная система подготовки почвы для её второго оборота.