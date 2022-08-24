Педиатр рассказала, с какого возраста ребёнку можно есть грибы
Педиатр Сайфулина: Детей до двух лет категорически нельзя кормить грибами
Внедрение блюд из грибов в детский рацион зависит от возраста ребёнка и от происхождения самого продукта: лесной или искусственно выращенный. Однако до двух лет добавлять в пищу детей грибы запрещено. Об этом "Газете.ru" рассказала педиатр Марьям Сайфулина.
"До двух лет грибы детям давать запрещено. С двух лет понемногу можно начинать вводить их в рацион ребёнка, но только искусственно выращенные, например шампиньоны. В три года в качестве добавки к основному блюду можно предлагать пюре из шампиньонов, но не чаще одного раза в месяц", — предупреждает доктор.
С пяти лет ребёнку можно подавать вёшенки или шампиньоны в виде соусов или добавки к основному блюду в объёме одной-двух ложек. После пяти лет можно употреблять в пищу белые грибы (боровики), но только шляпки. Однако, по словам Сайфулиной, многое зависит от способа приготовления.
"После пяти лет уже можно добавлять в рацион жареные грибы. Маринованными или солёными грибами рекомендуется кормить ребёнка только после десяти лет", — уточнила она.
Остальные лесные грибы по типу лисичек, подосиновиков и подберёзовиков педиатр не рекомендует вводить в детский рацион как минимум до десяти лет.
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Ранее миколог оценил риск отравления грибов в Подмосковье смогом от лесных пожаров. По его словам, если это будет повторяться из года в год, в долгосрочной перспективе чувствительные к загрязнению виды грибов могут ощутить негативное влияние.
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