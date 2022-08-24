Педиатр рассказала, с какого возраста ребёнку можно есть грибы

Внедрение блюд из грибов в детский рацион зависит от возраста ребёнка и от происхождения самого продукта: лесной или искусственно выращенный. Однако до двух лет добавлять в пищу детей грибы запрещено. Об этом "Газете.ru" рассказала педиатр Марьям Сайфулина.

"До двух лет грибы детям давать запрещено. С двух лет понемногу можно начинать вводить их в рацион ребёнка, но только искусственно выращенные, например шампиньоны. В три года в качестве добавки к основному блюду можно предлагать пюре из шампиньонов, но не чаще одного раза в месяц", — предупреждает доктор.

С пяти лет ребёнку можно подавать вёшенки или шампиньоны в виде соусов или добавки к основному блюду в объёме одной-двух ложек. После пяти лет можно употреблять в пищу белые грибы (боровики), но только шляпки. Однако, по словам Сайфулиной, многое зависит от способа приготовления.

"После пяти лет уже можно добавлять в рацион жареные грибы. Маринованными или солёными грибами рекомендуется кормить ребёнка только после десяти лет", — уточнила она.

Остальные лесные грибы по типу лисичек, подосиновиков и подберёзовиков педиатр не рекомендует вводить в детский рацион как минимум до десяти лет.