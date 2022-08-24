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Регион
Опубликовано 24 августа 2022, 15:36

Боррель заявил, что Евросоюз должен думать о предотвращении нового конфликта

Европейскому союзу нужно думать не только о приостановке боевых действий на Украине, но и о предотвращении нового конфликта. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В более долгосрочной перспективе возникает вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы о том, как дать Украине возможность защищаться, а также вопрос о гарантиях безопасности", — написал он в блоге.

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Ранее Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат. Говоря о месте её дислокации, он подчеркнул, что миссия будет находиться не на территории Украины, "а в соседней стране".

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ТАСС / dpa / Philipp von Ditfurth

Никита Осипов
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