Боррель заявил, что Евросоюз должен думать о предотвращении нового конфликта

Европейскому союзу нужно думать не только о приостановке боевых действий на Украине, но и о предотвращении нового конфликта. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В более долгосрочной перспективе возникает вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы о том, как дать Украине возможность защищаться, а также вопрос о гарантиях безопасности", — написал он в блоге.