Зеленский призвал к скорейшей передаче контроля над ЗАЭС миссии МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к скорейшему установлению "постоянного контроля" миссии МАГАТЭ над ситуацией с Запорожской АЭС. Об этом он сообщил, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

"Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее", — сказал Зеленский.

Глава Украины в дополнение заявил, что "Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции", не упоминая при этом действия ВСУ, которые подвергают опасности целостность ЗАЭС.