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24 августа, 16:08

Зеленский призвал к скорейшей передаче контроля над ЗАЭС миссии МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к скорейшему установлению "постоянного контроля" миссии МАГАТЭ над ситуацией с Запорожской АЭС. Об этом он сообщил, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

"Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее", — сказал Зеленский.

Глава Украины в дополнение заявил, что "Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции", не упоминая при этом действия ВСУ, которые подвергают опасности целостность ЗАЭС.

Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с ВСУ

Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с ВСУ

Ранее "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. "Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС.

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Скриншот. Telegram / Владимир Зеленский

Ирина Фальке

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