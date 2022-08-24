Россиянам рассказали, как утилизировать одноразовый мангал

Большинство отдыхающих на природе используют одноразовый мангал из-за дешевизны и практичности, но оставлять его в лесу нельзя — такие жаровни необходимо утилизировать. И лучше сдать их в специальный контейнер для вторсырья, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Россиянам напомнили, что за оставление мангала под открытым небом предусмотрен штраф до двух тысяч рублей. Железо, цинк, алюминий, олово и нержавеющая сталь могут разлагаться десятки, а то и сотню лет, отравляя почву и грунтовые воды. Как утверждает телеканал, если тысячи отдыхающих не уберут за собой мангалы, в окружающую среду попадёт полтонны отходов.

А если жаровню отправить на переработку, то металл сможет послужить для ещё каких-либо целей. Издание подчеркнуло, что в Петербурге установлено более двух тысяч баков, куда можно выбрасывать подобные изделия. Перед тем как отправиться на природу, можно узнать их расположение на сайте recyclemap.