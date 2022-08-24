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24 августа, 16:03

Россиянам рассказали, как утилизировать одноразовый мангал

Одноразовый мангал лучше всего выбросить в специальный контейнер для вторсырья

Большинство отдыхающих на природе используют одноразовый мангал из-за дешевизны и практичности, но оставлять его в лесу нельзя — такие жаровни необходимо утилизировать. И лучше сдать их в специальный контейнер для вторсырья, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Россиянам напомнили, что за оставление мангала под открытым небом предусмотрен штраф до двух тысяч рублей. Железо, цинк, алюминий, олово и нержавеющая сталь могут разлагаться десятки, а то и сотню лет, отравляя почву и грунтовые воды. Как утверждает телеканал, если тысячи отдыхающих не уберут за собой мангалы, в окружающую среду попадёт полтонны отходов.

А если жаровню отправить на переработку, то металл сможет послужить для ещё каких-либо целей. Издание подчеркнуло, что в Петербурге установлено более двух тысяч баков, куда можно выбрасывать подобные изделия. Перед тем как отправиться на природу, можно узнать их расположение на сайте recyclemap.

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Ранее Лайф рассказывал, что новые кафе и рестораны в России лишат мангалов и барбекю. Приказ МЧС вступит в силу с 1 декабря этого года. В ведомстве утвердили внесение изменений в свод правил "Система противопожарной защиты". Согласно им, мангалы и барбекю с декабря нельзя будет размещать внутри новых зданий общепита и торговли.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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