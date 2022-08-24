Цена газа в Европе превысила $3100 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов 24 августа превысила отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отметим, что это произошло впервые с 8 марта. Общее повышение цены голубого топлива с начала дня составило 16%.
Выросла стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах. Известно, что его цена достигла отметки 3113 долларов за тысячу кубометров, или 302 евро за МВт/ч.
Ранее Лайф писал, что несколько дней назад цена газа в Европе превысила $3000. Общий рост стоимости топлива с начала торгов 22 августа составил почти 20%.
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