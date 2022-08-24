Цена газа в Европе превысила $3100 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 24 августа превысила отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отметим, что это произошло впервые с 8 марта. Общее повышение цены голубого топлива с начала дня составило 16%.

Выросла стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах. Известно, что его цена достигла отметки 3113 долларов за тысячу кубометров, или 302 евро за МВт/ч.