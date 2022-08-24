Подозреваемый в убийстве настоятеля храма в Домодедове был влюблён в юную прихожанку

Подозреваемый в убийстве Сергия Лопухова — настоятеля храма Николая Чудотворца — был влюблён в юную прихожанку, сообщает RT. Напомним, что преступление произошло в подмосковном Домодедове. Злоумышленника уже задержали, им является 22-летний Василий Рассоха — преподаватель воскресной школы при храме, где служил Лопухов.

Близкие парня заявили, что он приходил в дом к родителям несовершеннолетней прихожанки, чтобы познакомиться, однако те были против их отношений. С девушкой парень познакомился в храме. Утверждается, что задержанный слишком настойчиво ухаживал за ней, из-за чего ссорился с настоятелем.

При этом отец подозреваемого не подтвердил информацию о преследованиях прихожанки. По его мнению, сын был влюблён в девушку, однако не был настойчив. С этим согласны и друзья семьи. Отметим, что близкие уговаривали парня забыть о любви, ведь девушке было 14 лет.

"Никаких сексуальных поползновений с его стороны и быть не могло. Вася приходил к ней домой с цветами, тортами, всё это было при её родителях. Он не скрывался и хотел, чтобы всё было правильно, общался с ней при родителях", — отметила близкая знакомая семьи молодого человека, добавив, что девушка не отвечала задержанному взаимностью.