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24 августа, 16:45

ФСБ задержала ульяновца, помогавшего ИГИЛ в переправке террористов в Сирию

Управление Федеральной службы безопасности по Ульяновской области задержало местного жителя, который помогал ИГИЛ* в переправке террористов в Сирию для участия в боевых действиях. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГИЛ", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина в 2015 году примкнул к ячейке террористов, на тот момент действовавшей в Московском регионе. Вместе с другими участниками объединения ульяновец предоставлял средства на покупку билетов тем, кого направляли в Сирию. Известно, что мужчина также участвовал в изготовлении поддельных документов.

В отношении него возбуждено три уголовных дела. По данным ФСБ, ульяновец уже признал вину в содеянном и рассказал о подробностях осуществляемой им террористической деятельности.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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