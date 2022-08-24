ФСБ задержала ульяновца, помогавшего ИГИЛ в переправке террористов в Сирию

Управление Федеральной службы безопасности по Ульяновской области задержало местного жителя, который помогал ИГИЛ* в переправке террористов в Сирию для участия в боевых действиях. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГИЛ", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина в 2015 году примкнул к ячейке террористов, на тот момент действовавшей в Московском регионе. Вместе с другими участниками объединения ульяновец предоставлял средства на покупку билетов тем, кого направляли в Сирию. Известно, что мужчина также участвовал в изготовлении поддельных документов.

В отношении него возбуждено три уголовных дела. По данным ФСБ, ульяновец уже признал вину в содеянном и рассказал о подробностях осуществляемой им террористической деятельности.

Ранее в России был задержан смертник ИГИЛ, готовивший теракт против правящих кругов Индии. По данным Центра общественных связей ФСБ, выходец из страны Центрально-Азиатского региона был завербован в качестве смертника одним из главарей ИГИЛ с апреля по июнь 2022 года во время нахождения в Турции.