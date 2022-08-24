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24 августа, 16:43

У берегов Италии затонула 40-метровая суперъяхта

В итальянской провинции Катандзаро, недалеко от восточного побережья Калабрии, затонула 40-метровая суперъяхта. Видео с исчезающим на глазах кораблём публикует в аккаунте в "Твиттере" корпус береговой охраны Guardia Costiera.

Суперъяхта с экипажем на борту пошла ко дну в заливе Скуиллаче в Италии. Видео © Twitter / @GuardiaCostiera

Инцидент произошёл в заливе Скуиллаче, в девяти милях от берега. Яхта под названием "Моя сага" с итальянским экипажем под флагом Каймановых островов направлялась из коммуны Галлиполи в Милаццо (на Сицилии). В какой-то момент судно опустилось кормой в воду, а затем его поглотили волны.

По данным издания The New York Post, находившиеся на борту девять человек были спасены с тонущего судна, эту информацию подтвердили местные власти. Следствие устанавливает причины случившегося.

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Обложка ©

Twitter / @GuardiaCostiera

Ирина Фальке

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