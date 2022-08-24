Минобороны РФ: ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке в ДНР

Украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР, об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Если произойдёт подрыв, жители одиннадцати населённых пунктов останутся без воды, отметил он.

"По имеющейся достоверной информации, в Новомихайловке (ДНР) боевики украинских вооружённых формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", — сказал он.

Кроме того, в здании профучилища № 7 в Николаеве бойцы ВСУ оборудовали казармы и склад боеприпасов, а по периметру выставили блокпосты.