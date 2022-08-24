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24 августа, 18:59

Минобороны РФ: ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке в ДНР

Украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР, об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Если произойдёт подрыв, жители одиннадцати населённых пунктов останутся без воды, отметил он.

"По имеющейся достоверной информации, в Новомихайловке (ДНР) боевики украинских вооружённых формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", — сказал он.

Кроме того, в здании профучилища № 7 в Николаеве бойцы ВСУ оборудовали казармы и склад боеприпасов, а по периметру выставили блокпосты.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ оборудовали позиции в нескольких школах под Одессой и Сумами, заминировав подходы к зданиям. Кроме того, украинские военные разместили на крыше одной из школ зенитную установку, а также выставили по периметру блокпосты.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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