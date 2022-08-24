Украинские военные заминировали подходы к школе в Высшетарасовке Днепропетровской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", — сказал он.

Мизинцев добавил, что в здании общежития на улице Погорелова в Харькове члены подразделений территориальной обороны развернули опорный пункт, на прилегающей территории находится большое количество бронетехники. В оборонном ведомстве подчеркнули, что местным жителям запретили покидать дома, а за попытки эвакуироваться в безопасные места жёстко наказывают.