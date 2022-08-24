Украинские военные заминировали подходы к школе в Высшетарасовке Днепропетровской области
Украинские военные заминировали подходы к школе в Высшетарасовке Днепропетровской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", — сказал он.
Мизинцев добавил, что в здании общежития на улице Погорелова в Харькове члены подразделений территориальной обороны развернули опорный пункт, на прилегающей территории находится большое количество бронетехники. В оборонном ведомстве подчеркнули, что местным жителям запретили покидать дома, а за попытки эвакуироваться в безопасные места жёстко наказывают.
Ранее Лайф писал, что украинские военные выпустили 24 августа свыше десяти снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области. Об этом заявили в Администрации Каховского района.
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