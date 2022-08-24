В Ставропольском крае разбился вертолёт Ми-2
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае. Он упал на территории фермы в Предгорном округе. Об этом Лайфу сообщили в местных экстренных службах.
После падения вертолёт загорелся. О судьбе экипажа пока информации нет.
Ранее Лайф рассказывал, что полиция Красноярского края в ходе проведения рейда по незаконному рыболовству на реке Мане обнаружила в водоёме вертолёт депутата регионального заксобрания. По словам владельца, аппарат транспортировали на плоту, и он упал в воду.
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ТАСС / Ладислав Карпов