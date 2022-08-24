В Ставропольском крае разбился вертолёт Ми-2

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае. Он упал на территории фермы в Предгорном округе. Об этом Лайфу сообщили в местных экстренных службах.

После падения вертолёт загорелся. О судьбе экипажа пока информации нет.