Россия и Белоруссия решили признать ковидные сертификаты друг друга

Между Россией и Белоруссией будет заключено соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путём обмена нотами соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Глава кабмина также разрешил вносить в случае необходимости в проект изменения, "не имеющие принципиального характера". Из проекта ноты следует, что РФ и Белоруссия соглашаются "не применять ограничения, обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции в отношении владельцев сертификатов о вакцинации", выданных на территории обоих государств, а также в отношении детей и подростков младше 18 лет, у которых нет сертификатов.

Сертификаты, помимо личных данных гражданина, должны содержать актуальный QR-код со сведениями о вакцинации. Каждая из сторон может приостановить действие соглашения полностью или частично и официально уведомить о своём намерении в любой момент.