Супруга Байдена повторно заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден второй раз за месяц заразилась коронавирусом. Новый положительный ПЦР-тест на CoViD-19 жена президента получила спустя четыре дня после отрицательного. Об этом сообщает телеканал CNN.

"[Джилл] Байден <...> вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к CoViD-19 в среду", — говорится в статье.