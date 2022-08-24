Супруга Байдена повторно заразилась коронавирусом
Первая леди США Джилл Байден второй раз за месяц заразилась коронавирусом. Новый положительный ПЦР-тест на CoViD-19 жена президента получила спустя четыре дня после отрицательного. Об этом сообщает телеканал CNN.
"[Джилл] Байден <...> вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к CoViD-19 в среду", — говорится в статье.
Первый положительный тест на ковид миссис Байден сдала 15 августа и сразу отправилась на самоизоляцию. Повторные тесты на коронавирус, которые она сделала 21 августа, оказались отрицательными. А вот новых симптомов у первой леди не появилось, уточняет CNN.
Сам же президент США 21 июля получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. При этом 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел. Но 30 июля Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус. 6 августа его тест показал отрицательный результат.
Getty Images / Anna Moneymaker