Собянин заверил, что в Москве не наступит коллапса из-за санкций

Никакого коллапса в Москве из-за антироссийских санкций не наступит. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Задачи стояли именно такие: разрушить страну, создать такой экономический коллапс. Это экономическая война, по сути дела. Мы выстояли, и можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью", — подчеркнул он.

Градоначальник напомнил, что от ограничений пострадали те страны, которые их вводили. Собянин подчеркнул, что с государствами, которые ввели санкции, у Москвы почти отсутствуют связи на муниципальном уровне. А с другими странами город продолжает сотрудничать, заключил мэр.