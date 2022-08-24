Жительница Тюмени скончалась, пока врачи скорой помощи звонили в домофон

В Тюмени бригада скорой помощи, приехав на вызов к пациентке, не смогла дозвониться до неё через домофон. В результате медики попали по адресу только в сопровождении сотрудников службы экстренного реагирования. Но пожилая женщина, нуждавшаяся в помощи, уже скончалась. В Департаменте здравоохранения региона констатировали, что медики действовали "согласно алгоритму".

"После четырёх безуспешных попыток дозвониться до вызывающего старший врач принимает решение передать информацию в ТОСЭР (Тюменская областная служба экстренного реагирования) и полицию. Службы были оперативно оповещены: в 0:07 передано в полицию, 0:08 — в ТОСЭР", — цитирует РИА "Новости" региональный Департамент здравоохранения.

Не смогли медики связаться и с родственником, сделавшим звонок в скорую помощь. Как пояснили в ведомстве, тот вызывал бригаду "по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента". На место врачи приехали в 23:53. По вопросу необходимости проведения проверки в пресс-службе Департамента здравоохранения подчеркнули, что "бригада действовала в соответствии со всеми правилами". Однако "если будет какое-то обращение, то в рамках этого обращения рассмотрят" инцидент.