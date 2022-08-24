Экс-модель Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет брака
Бывшая американская модель Дженнифер Флавин подала на развод с 76-летним актёром Сильвестром Сталлоне спустя 25 лет брака. Об этом сообщает Page Six.
Флавин подала заявление в округе Палм-Бич в штате Флорида ещё 19 августа, в судебных документах говорится, что брак "необратимо расторгнут". Сама модель пока не объявляла об этом публично.
Также, по информации Page Six, экс-жена Сталлоне требует, чтобы активы, совместно накопленные за годы брака, были "справедливо распределены" между бывшими супругами.
А ранее звезда "Чёрной вдовы" Флоренс Пью рассталась с Заком Браффом после трёх лет отношений. Актриса также признавалась, что из-за разницы в возрасте они ежедневно сталкивались с критикой.
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