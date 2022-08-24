Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт, представляясь Юлией

Предполагаемая убийца российской журналистки Дарьи Дугиной предъявляла в Москве поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж. Об этом в среду сообщает РИА "Новости".

"Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко", — приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

Согласно опубликованным ранее материалам ФСБ, на следующий день после трагедии Вовк покинула РФ, выехав в Эстонию через Псков. При этом во время пребывания в стране она пыталась изменить внешность: при въезде в Россию подозреваемая была ещё блондинкой, а покидала страну уже в качестве брюнетки.