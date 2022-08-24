Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт, представляясь Юлией
РИА "Новости": Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала фальшивый паспорт
Фото поддельного документа Натальи Вовк на имя Юлии Зайко. Обложка © Telegram / РИА "Новости"
Предполагаемая убийца российской журналистки Дарьи Дугиной предъявляла в Москве поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж. Об этом в среду сообщает РИА "Новости".
"Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко", — приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.
Согласно опубликованным ранее материалам ФСБ, на следующий день после трагедии Вовк покинула РФ, выехав в Эстонию через Псков. При этом во время пребывания в стране она пыталась изменить внешность: при въезде в Россию подозреваемая была ещё блондинкой, а покидала страну уже в качестве брюнетки.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. В Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с церемонии. Журналистку похоронили в Подмосковье.