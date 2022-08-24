Американские власти годами пренебрегали советом главы ЦРУ по Украине
The Guardian: США годами игнорировали мнение главы ЦРУ по поводу вступления Украины в НАТО
Соединённые Штаты Америки годами игнорировали мнение главы ЦРУ Уильяма Бёрнса по поводу последствий из-за возможного вступления Украины в НАТО. Об этом говорится в публикации The Guardian.
"Уильям Бёрнс, будучи послом США в Москве, написал в секретном донесении в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. <…> Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне игнорировали это", — отметил британский журналист Филип Шорт в беседе с изданием.
По его мнению, в Москве всегда считали, что Украина в НАТО будет представлять собой прямой вызов интересам РФ. Эксперт подчеркнул, что президент России Владимир Путин отреагировал на возможную угрозу. Так, в 2014 году он присоединил Крым, а в феврале этого года начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Незалежной.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не могла смириться с тем, что НАТО расквартируется на Украине. Поэтому, по его словам, Москва приняла решение превентивно начать спецоперацию в Незалежной.
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