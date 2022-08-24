Американские власти годами пренебрегали советом главы ЦРУ по Украине

Соединённые Штаты Америки годами игнорировали мнение главы ЦРУ Уильяма Бёрнса по поводу последствий из-за возможного вступления Украины в НАТО. Об этом говорится в публикации The Guardian.

"Уильям Бёрнс, будучи послом США в Москве, написал в секретном донесении в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. <…> Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне игнорировали это", — отметил британский журналист Филип Шорт в беседе с изданием.

По его мнению, в Москве всегда считали, что Украина в НАТО будет представлять собой прямой вызов интересам РФ. Эксперт подчеркнул, что президент России Владимир Путин отреагировал на возможную угрозу. Так, в 2014 году он присоединил Крым, а в феврале этого года начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Незалежной.