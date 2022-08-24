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24 августа, 17:11

Кадыров сообщил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения "Нефтеполк"

В Чечне будет создано новое элитное подразделение "Нефтеполк" по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по республике. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в "Телеграме".

Презентация нового, второго подразделения Росгвардии Чечни "Нефтеполк". Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Процесс создания второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по ЧР близится к концу", — написал Кадыров.

По его словам, база обновлённого подразделения будет вмещать 2000 человек, поступить на службу в "Нефтеполк" смогут кандидаты возрастом от 18 до 50 лет. Кадыров подчеркнул, что бойцы знаменитого подразделения принимали участие в различных спецоперациях и ликвидировали международных террористов.

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Ранее Рамзан Кадыров показал видео из зачищенного от ВСУ посёлка Пески. Как отметил боец подразделения Муслим Алхазуров, осталось зачистить территорию населённого пункта от возможных схронов оружия и мин, которые могут причинить вред мирному населению.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Ирина Фальке

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