Кадыров сообщил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения "Нефтеполк"

В Чечне будет создано новое элитное подразделение "Нефтеполк" по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по республике. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в "Телеграме".

Презентация нового, второго подразделения Росгвардии Чечни "Нефтеполк". Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Процесс создания второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по ЧР близится к концу", — написал Кадыров.

По его словам, база обновлённого подразделения будет вмещать 2000 человек, поступить на службу в "Нефтеполк" смогут кандидаты возрастом от 18 до 50 лет. Кадыров подчеркнул, что бойцы знаменитого подразделения принимали участие в различных спецоперациях и ликвидировали международных террористов.