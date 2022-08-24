НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 17:14

На Кипре у 14 мужчин обнаружили новый штамм ВИЧ

На Кипре у 14 мужчин обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека типа ВИЧ-1. Об этом говорится в публикации издания Philenews. По данным СМИ, новый штамм был назван CRF91_cpx, его нашли учёные из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в США.

"Геном нового рекомбинантного штамма представляет собой мозаику из четырёх штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U. <...> CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре", — сказано в материале.

Сообщается, что новый штамм циркулирует, как правило, среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с представителями того же пола, инфицированных в государстве. Полученные данные говорят о продолжающейся передаче CRF91_cpx с неизвестными пока клиническими проявлениями, сказано в материале.

Онищенко поделился воспоминаниями о трагедии в Калмыкии, описанной в сериале "Нулевой пациент"

Онищенко поделился воспоминаниями о трагедии в Калмыкии, описанной в сериале "Нулевой пациент"

Ранее Лайф писал, что итальянец одновременно заразился коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ после отпуска в Испании. По данным Journal of Infection, подобный случай является первым в мире.

Обложка ©

Getty Images / Westend61

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров