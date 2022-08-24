СК возбудил уголовное дело после гибели человека в пожаре на рынке на севере Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара на рынке "Стройдвор" на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.
Видео с пожара на рынке на севере Москвы, где погиб один человек, снятое с дрона. Видео © LIFE
"В результате возгорания один человек погиб, мужчина и женщина госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь. Для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время допрашиваются очевидцы и сотрудники торгового комплекса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, на данный момент пожар полностью ликвидирован.
Напомним, сегодня днём стало известно, что на складе на севере Москвы произошёл пожар. Возгорание возникло на третьем этаже здания, его изначальная площадь составила 150 квадратных метров. Позже сообщалось, что огонь охватил уже 1500 квадратных метров. Кроме того, один человек погиб.
LIFE