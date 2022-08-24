СК возбудил уголовное дело после гибели человека в пожаре на рынке на севере Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара на рынке "Стройдвор" на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.

Видео с пожара на рынке на севере Москвы, где погиб один человек, снятое с дрона. Видео © LIFE

"В результате возгорания один человек погиб, мужчина и женщина госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь. Для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время допрашиваются очевидцы и сотрудники торгового комплекса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, на данный момент пожар полностью ликвидирован.