В Белом доме заявили, что Байден пока не планирует визит в Киев
Вашингтон в настоящий момент не располагает информацией о планах президента США Джо Байдена насчёт поездки в Киев для встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кёрби.
"Мне нечего сообщить сегодня о какой-либо поездке", — заявил на брифинге в среду представитель администрации.
А ранее днём Киев посетил Борис Джонсон. Уходящий в отставку премьер также объявил о новом крупном пакете военной помощи, а Владимир Зеленский поблагодарил его за бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней российской спецоперации.
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