В Белом доме заявили, что Байден пока не планирует визит в Киев

Вашингтон в настоящий момент не располагает информацией о планах президента США Джо Байдена насчёт поездки в Киев для встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кёрби.

"Мне нечего сообщить сегодня о какой-либо поездке", — заявил на брифинге в среду представитель администрации.