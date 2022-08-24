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24 августа, 17:46

В Белом доме заявили, что Байден пока не планирует визит в Киев

Вашингтон в настоящий момент не располагает информацией о планах президента США Джо Байдена насчёт поездки в Киев для встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кёрби.

"Мне нечего сообщить сегодня о какой-либо поездке", — заявил на брифинге в среду представитель администрации.

В США объявили о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

В США объявили о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

А ранее днём Киев посетил Борис Джонсон. Уходящий в отставку премьер также объявил о новом крупном пакете военной помощи, а Владимир Зеленский поблагодарил его за бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней российской спецоперации.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Ирина Фальке

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